Adı Galatasaray'la özdeşleşen, sarı-kırmızılı takımda futbolculuğun yanı sıra yardımcı antrenörlük de yapan Selçuk İnan; Türk futbolundan, kariyer planlamasına ve Fatih Terim'e kadar birçok konuyu Sabah Spor'a değerlendirdi. İşte İnan'ın açıklamaları:
GALATASARAY HABERLERİ - Selçuk İnan'dan flaş Arda Güler ve Jorge Jesus sözleri!
Son dakika Galatasaray haberleri: 2011-2020 yılları arasında Galatasaray forması giyen ve Fatih Terim döneminde teknik ekipte yer alan Selçuk İnan, çarpıcı açıklamalarda bulundu. İnan, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler ve sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü Jorge Jesus ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. (GS spor haberi)
- Arda Güler hakkında düşünceleriniz nedir?
Kendisini 2-3 senedir takip ediyorum. Çok yetenekli bir futbolcu, İnşallah dilediği yerlere gelir. Böyle oyunculara ihtiyacımız var.
Ona iyi davranmalı ve güven vermeliyiz. 'Çok yukarı çekmeyelim, şımarmasın' gibi söylemlerden kaçınmalıyız. Bazı futbolculara güven vermek, ona iyi olduğunu hissettirmek, motive etmek çok daha iyidir. Çünkü bu cümleleri ne zaman söylesek mutlaka kaybettiğimiz isimler oldu.