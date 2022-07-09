Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Avusturya'nın Sturm Graz takımına 2-1 yenildikleri maçın eksikliklerini görmeleri açısından önemli olduğunu söyledi.
GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
Yeni sezon çalışmalarına devam eden Galatasaray, hazırlık maçında Sturm Graz'a 2-1 mağlup oldu. Mücadele sonrası sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Buruk, transfer sinyali verdi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Buruk, Avusturya'da gerçekleştirdikleri kampın yoğun geçtiğini belirtti.
Buruk, "Özellikle oyuncularımızın performanslarını yukarı çekmeye çalışıyoruz.