SON DAKİKA: Galatasaray'ın eski futbolcusu Seri Hull City'de
Ülkemizde bir dönem Galatasaray forması giyen Seri, Jean Micheal Seri’yi kadrosuna kattığını açıkladı. Yıldız futbolcu kulübüyle 3 yıllık sözleşme imzalandı.
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 08.07.2022- 14:15
Yapılan açıklamaya göre son olarak Fulham forması giyen Jean Michael Seri'yi kadrosuna kattığını duyurdu.
Bir dönem Galatasaray forması da giyen oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Başarılı oyuncu geçtiğimiz sezon Fulham formasıyla 34 maçta 1 gol ve 6 asist yapma başarısı gösterdi.