Geçen sezonun devre arasında Galatasaray'a kiralık olarak gelen Inaki Pena'yla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Galatasaray'ın eski kalecisi Inaki Pena Avrupa devine!
Galatasaray'a ocak ayında Barcelona'dan kiralık olarak gelen Inaki Pena'yla ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. 23 yaşındaki eldivenin, İspanyol kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu. Sarı kırmızılıların, yeni sezonda kadrosunda düşünmediği Pena'ya Avrupa'dan dev bir talip çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı kırmızılılar, 23 yaşındaki kaleciyi ocak ayında Barcelona'dan kiralamıştı.
Inaki Pena, 6 ay formasını giydiği Galatasaray'da 8 maça çıktı.