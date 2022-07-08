GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Real Betis'in William Carvalho için istediği bonservis belli oldu!

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Real Betis'in William Carvalho için istediği bonservis belli oldu!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Rakiplerine nazaran transferde sessizliğini koruyan Galatasaray, çalışmalarına hız verdi. Real Betis'te forma giyen ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiği William Carvalho için harekete geçen sarı-kırmızılıların, geçtiğimiz günlerde oyuncunun menajerini İstanbul'a getirdiği iddia edilmişti. Sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan Portekizli orta saha için, La Liga temsilcisinin istediği bonservis bedeli de ortaya çıktı. İşte transferde son durum ve istenen bonservis bedeli... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)

MEHMET GÖKSEL TAŞOVA| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 08.07.2022- 18:17 Güncelleme Tarihi: 08.07.2022- 18:19