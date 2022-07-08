Timur, 3 milyon euro isteyen Lorient'e ilk etapta 1.5 milyon euro önerdi. 1 yıl daha sözleşmesi bulan futbolcunun kulübüyle ortak bir noktada buluşulması ve bugün de Umut'un transferinin bitirilmesi bekleniyor.

Geçen sezon Kasımpaşa'da kiralık oynayan ve sezonu gol kralı olarak tamamlayan Umut'un da transferinin olumlu bitmesi için Galatasaray'e yardımcı olduğu belirtiliyor.