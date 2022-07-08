Galatasaray, Abdülkerim ve Kazımcan'ın ardından F.Bahçe'ye bir çalım daha attı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Sergio Oliveira'da mutlu son! Sıradaki futbolcu Umut Bozok
Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş'ı renklerine bağlayan Galatasaray, bonservisi Porto'da bulunan Sergio Oliveira'yı da kadrosuna kattı ve ezeli rakibi Fenerbahçe'ye transfer çalımı attı. Sarı-kırmızılılarda transfer hareketliliği devam ederken, sıradaki futbolcu ise Umut Bozok... Aslan Lorient'e 1.5 milyon Euro bonservis önerirken, geçtiğimiz sezonun gol kralıyla ise 3+1 yıllık ön anlaşma sağladı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Timur, 12 milyon euro'dan kapıyı açan Porto'yu sabaha kadar süren bir pazarlık sonunda 3 milyon euro'ya ikna etti. Oliveira 4 yıllık imza atacak, 2.7 milyon euro alacak.
Porto kulübü yöneticileriyle Milano'da bir balıkçıda başlayan ve Erden Timur'un otelinde sona eren görüşmeler sabaha karşı 03.00'e kadar sürdü.