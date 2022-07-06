Okan buruk yönetiminde Cimbom çalışmalarını Florya'da sürdürüyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Ola Solbakken'e Jose Mourinho'lu Roma talip oldu!
Transfer dönemlerinde adı sık sık Galatasaray'la geçen Ola Solbakken, kulübü Bodo Glimt'te sözleşmesini yenilemedi. Aralık ayında serbest kalacak Norveçli kanat için sarı-kırmızılı takım yeniden atağa geçse de, İtalya Serie A ekiplerinden Roma oyuncuya talip oldu. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Futbol Direktörü Cenk Ergün transferleri bitirmek için yoğun mesai harcıyor.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek güçlü bir takım kuracakları mesajını taraftara vermişti.