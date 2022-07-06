Yeni sezon hazırlıklarına devam eden sarı kırmızılılar idmanlarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştiriyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: G.Saray'dan Florentino Luis atağı! Geri sayıma geçildi
Önümüzdeki sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, transfer çalışmalarına ise devam ediyor. Sarı-kırmızılı takım önceliği orta sahaya verirken, Benfica'dan Florentino Luis'i kiralamak istediğini Portekiz temsilcisine iletmişti. Cimbom, 22 yaşındaki ön liberonun transferinde geri sayıma geçti. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılı yönetim, Buruk'un raporu doğrultusunda orta saha transfer çalışmalarına hız verdi.
Başkan Dursun Özbek yaptığı açıklamada Galatasaray taraftarına iddialı bir takım kuracağız sözü vermişti.