Teknik direktör Okan Buruk'un isteğiyle transferde önceliği orta sahaya veren ve bu bölgeye en az iki takviye yapmayı hedefleyen Galatasaray , rotayı Fransa'ya çevirdi.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'a Idrissa Gueye müjdesi!
Galatasaray transfer haberi: Yeni sezon hazırlıklarına devam eden sarı-kırmızılı ekipte gözler orta saha transferine çevrildi. Bu bağlamda çalışmalarını yürüten Galatasaray, PSG'den Idrissa Gueye ismini gündemine almıştı. Tecrübeli orta saha oyuncunun transferine ilişkin flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Fanatik'in haberine göre, PSG forması giyen 32 yaşındaki futbolcu Idrissa Gueye ile bir süredir temas halinde olan sarı-kırmızılıların gerçekleşen son görüşmede prensip anlaşmasına vardığı ifade edildi.
Kulübe yakın kaynaklar, Senegalli orta saha ile henüz ücret konusunda değil fakat olası bir transfer ve çeşitli detaylar üzerinde el sıkışıldığını, yıllık maaş konusunda da mutabakatın çok uzak olmadığını belirtiyor.