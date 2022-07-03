Gelecek yeni transferlerin yanı sıra takımdan gitmesi muhtemel oyuncuları belirleyen sarı kırmızılılar yıldız oyuncusu için gelen yeni teklifleri değerlendiriyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Zenit Marcao için fiyat yükseltti!
Takımın başına Okan Buruk'u getiren Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor. Cenk Ergün yönetiminde planlamalarını sürdüren sarı kırmızılılarda önemli bir gelişme yaşandı. Avrupa'dan birçok talibi olan Marcao için Zenit teklifini yükseltti. İşte o rakam... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Takvim'in haberine göre, Marcao'nun transferinde önemli bir gelişme yaşandı.
Abdülkerim Bardakçı'nın transferinin ardından Marcao'nun satışı gündeme gelmişti.