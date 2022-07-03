Okan Buruk basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Marcao ile telefonla görüştük, transfer olmazsa 'Ben işime devam edeceğim' dedi. İşin gerçeği bu. Ben kadromda isterim. Mutlu olduğumuz bir oyuncu. Kulübümüzün uygun gördüğü değeri bulursa transfer ihtimali var. Olmazsa gelip bizle oynayacak. ifadelerini kullandı.