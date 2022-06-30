Galatasaray transfer haberi: Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar için flaş bir iddia ortaya atıldı. Galatasaray'ın Olimpiakos'ta forma giyen 10 numara Fortounis'e teklifte bulunduğu ifade edildi. İşte detaylar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)

Geçtiğimiz sezonu Süper Lig'de 13. sırada bitiren Galatasaray, yeni sezonda hedefini şampiyonluk olarak belirlemiş durumda. Teknik direktörlüğe Okan Buruk'u getiren sarı-kırmızılılar, transferde de gaza bastı. İlk olarak Abdülkerim Bardakcı'yı kadrosuna katan Aslan, orta saha bölgesini güçlendirmek istiyor. Bu bağlamda Galatasaray için Yunan basınından flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

ASLAN'A YUNAN ORTA SAHA!

Yunan basınında yer alan iddialara göre sarı-kırmızılı ekip, Olimpiakos'ta kadroda düşünülmeyen Fortounis'e yıllığı 1.4 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme teklif etti. 29 yaşındaki Yunan 10 numara, geçtiğimiz sezon sakatlıklar nedeniyle 5 maçta görev alabildi ve 1 gol kaydetti.

Yunan yıldızın güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olarak belirtiliyor.

İşte Yunan basınına yansıyan o haber...