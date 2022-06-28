TRANSFER HABERİ: Joao Mario kararını verdi! Galatasaray'a gelecek mi?

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalarına devam eden yönetim, Benfica'nın yıldızı Joao Mario'yu kadrosuna katmak istiyordu. Portekizli yıldızın, sarı kırmızılılara transferiyle ilgili kararını verdiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 28.06.2022- 18:41 Güncelleme Tarihi: 28.06.2022- 18:45