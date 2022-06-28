Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Orta saha arayışlarını sürdüren Cimbom, transfer gündemine Benfica'da top koşturan Joao Mario'yu almıştı.
Portekizli yıldızı kadrosuna katmak isteyen sarı kırmızılılar, Mario'nun kararını bekliyordu. 29 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'a gitme konusuyla ilgili fikrini netleştirdi.
Portekiz basınında yer alan habere göre, Joao Mario, Benfica'da kalmaya karar verdi.
Haberde, Mario'nun, sarı kırmızılılara gitmeyi reddettiği kaydedildi.
Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan Mario'nun, Benfica'yla kontratı 2026 yılında sona erecek.
Joao Mario, geçen sezon 45 maça çıkıp 4 gol ve 7 asistle oynamıştı.
Portekiz Milli Takım'ında 50 karşılaşmada görev alan Mario, 2 gol atmayı başardı.