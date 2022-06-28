Galatasaray transfer haberi: Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan ve orta sahasını tamamen değiştirmek isteyen sarı-kırmızılı ekip için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İtalyan basınında yer alan habere göre, Arjantinli futbolcu Pastore ile ilgilendiği ifade edildi. İşte detaylar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan ve orta sahasını tamamen değiştirmek isteyen sarı-kırmızılı ekip için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

İtalya'da yayın yapan La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Galatasaray, Elche ile sözleşmesi sona eren Javier Pastore ile ilgileniyor. Oyuncuya İspanya'dan ve Fransa'dan da taliplerin olduğu ancak Pastore'nin geleceğine ilişkin kararını henüz vermediği belirtildi.

Şu anda serbest durumda bulunan 33 yaşındaki Arjantinli 10 numara, geçtiğimiz sezon Elche formasıyla 15 maça çıktı ve gol katkısı veremedi. Javier Pastore, kariyerinde Palermo, PSG ve Roma gibi takımların formasını giymişti.

İşte İtalyan basınına yansıyan o haber...