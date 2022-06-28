Galatasaray'ın başına geçen teknik direktör Okan Buruk, imza töreninde transfer konusuna değinmiş ve orta saha bölgesine yoğunlaşılacağını belirtmişti. Sarı-kırmızılılar bu mevki için çalışmalarını sıklaştırırken, listede ise Joao Mario, Arturo Vidal, William Carvalho ve Cheikhou Kouyate gibi yıldızlar var. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray yönetimi, Okan Buruk ile birlikte orta sahadaki ikiliyi değiştirmek üzere yola çıkarken çok sayıda isim de masada. Sabah'ın haberine göre; Sarı-kırmızılılarda özellikle oyunu çift yönlü oynayacak iki isim ile sezona başlamak için Cenk Ergün, Avrupa'da temaslarını sürdürüyor. Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur da İtalya, İngiltere, İspanya ve Portekiz'de görüşmelerde bulunurken gündemdeki isimler ve kulüpleri ile pazarlıklar hız kazandı.

JOAO MARIO: Cenk Ergün'ün listesindeki en zorlu ancak en üstteki aday Joao Mario… Inter, West Ham, Lokomotif Moskova serüvenlerinden sonra ülkesine dönen ve Benfica ile anlaşan 29 yaşındaki orta saha, Okan Buruk'un da en çok istediği isim. Merkez orta saha ve forvet arkası olarak da forma giyen tecrübeli oyuncunun 2026'ya kadar kontratı bulunuyor. Aslan satın alma opsiyonlu kiralama teklifi ile Benfica'yı ikna etmeye çalışırken oyuncu da İstanbul'a gelmeye hazır.

ARTURO VIDAL: Inter'in Şilili yıldızı da Aslan'ın gündemindeki orta saha oyuncularından. Kulübünden ayrılmak isteyen ancak 1 yıl daha kontratı bulunan Vidal'ın yaşı ise (35) G.Saray yönetiminin en çok takıldığı nokta. Sarı-kırmızılılar 1 yıllık sözleşme ile işi bitirmek isterken Inter'in bonservis istemesi halinde bu transfer suya düşecek. Aslan'ın oyuncuya teklifi ise yıllık 3 milyon Euro.

WILLIAM CARVALHO: Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Angola asıllı Portekizli oyuncu, Real Betis ile yol ayrımında. Sözleşmesinin bitmesine 1 sezon kalan 30 yaşındaki orta saha için Portekiz basınına göre Galatasaray'ın teklifi ezeli rakibi Fenerbahçe'den çok daha iyi. Real Betis cephesi ise 2018'de Sporting'den 16 milyon Euro bonservis bedeli ile aldığı oyuncuyu ucuza bırakmak istemiyor. Aslan'ın bu noktadaki hedefi 3 milyon Euro'luk bir ücretle oyuncuyu kadroya katabilmek.

CHEIKHOU KOUYATE: İngiliz ekibi Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki Senegalli oyuncunun menajeri ile görüşmeler sürüyor. İmza ücretini düşürmek ve 2 yıllık kontrat ile masada olan sarı-kırmızılılar pazarlıklarını sürdürüyor.