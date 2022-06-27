Galatasaray'da Okan Buruk'un takımın başına geçmesinin ardından transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı kırmızılılar, birçok futbolcuyla görüşmelerini sürdürürken, İtalyan basınından flaş bir iddia geldi. Cimbom'un, Roma'nın yıldızı Stephan El Shaarawy'a talip olduğu kaydedildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Galatasaray'da yeni sezon transfer harekatı sürüyor. Sarı kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer görüşmelerine devam ediyor.

Hücum hattına takviye yapmak isteyen Cimbom'un gündemine sürpriz bir isim geldi.

İtalyan basınının duyurduğu habere göre, Galatasaray, Roma'dan Stephan El Shaarawy'yi kadrosuna katmak istiyor.

29 yaşındaki oyuncunun sarı kırmızılılar için ilk hedef olmadığı ancak Cimbom'un Shaarawy için ilgisinin bulunduğu kaydedildi.

Hücum hattında kanat ve forvet arkası pozisyonda görev yapabilen yıldız futbolcu, geçen sezon 36 maça çıktı.

El Shaarawy, 36 karşılaşmada 7 gol ve 1 asist kaydetti.

Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan İtalyan oyuncunun, Roma'yla sözleşmesi 2023'te sona erecek.

El Shaarawy kariyerinde, Genoa, Padova, Milan, Monaco ve SH Shenhua gibi takımlarda forma giyerken, İtalya Milli Takım'ında da 29 mücadelede görev aldı.