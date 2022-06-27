Son dakika Galatasaray haberleri: Geçtiğimiz seneyi hem La Liga'da hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olarak tamamlayan Real Madrid'de yıldız isimlerden Rodrygo, İspanyol basınına önemli açıklamalarda bulundu. En büyük idolünün Cristiano Ronaldo olduğunu belirten Brezilyalı yıldız, Galatasaray taraftarlarından övgüyle bahsetti. İşte o sözler... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)

Geçtiğimiz sezonu La Liga'da açık ara şampiyon olarak tamamlayan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de ipi göğüsleyen Real Madrid, kupa kazanma alışkanlığını sürdürdü.

Eflatun-beyazlıların genç yıldızı Rodrygo, ESPN'e özel açıklamalarda bulundu ve birçok konuya açıklık getirdi.

İdolünün Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo olduğunu belirten 21 yaşındaki oyuncu, birlikte oynadığı en iyi oyuncunun ise Luka Modric olduğunu söyledi.

"Gelecekte kiminle oynamak istersin?" sorusunu cevaplayan Brezilyalı yıldız, Marcelo'nun oğlu Enzo Alves'in ismini verdi.

"En çok zorlandığı savunmacı kim?" sorusuna da cevap veren genç kanat, Barcelona'dan Jordi Alba olduğunu belirtti.

Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti için "Canavar" ifadesini kullanan Rodrygo, ayrıca kendisini en çok etkileyen taraftarların da Galatasaray taraftarı olduğunu itiraf etti.



