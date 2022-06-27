Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk yeni sezon kadro planlamasını büyük bir dikkatle yapıyor.

Başarılı hoca takımdan kiralık olarak veya bonservisiyle gönderilecek olan isimlerin bir kısmına kamp performansına göre karar verecek. Ancak Buruk'un bazı isimlerle ilgili ayrılık kararını yönetime şimdiden ilettiği belirtiliyor.

Takvim'in haberine göre; bu isimlerden birisi de Ömer Bayram… 2018 yılında Akhisarspor'dan 400 bin Euro karşılığında transfer edilen tecrübeli futbolcu zaman zaman iyi performanslar sergilese de özellikle son iki sezonda beklentilerin altında kaldı.

ÖMER'E YER KALMADI

Teknik direktör Okan Buruk'un sol bek rotasyonunu Van Aanholt ve yeni transfer Kazımcan Karataş'la oluşturacağı hatta mecbur kalması durumunda bir diğer yeni transfer Abdülkerim Bardakcı'yı da bu bölgede kullanmayı planladığı öğrenildi.

BURUK YOLLARIN AYRILMASINI İSTEDİ

Ömer Bayram'ın yeni sezonda kadroda yer bulmasının mümkün olmayacağını düşünen Buruk'un yönetimden 30 yaşındaki futbolcu ile yolların ayrılmasını istediği ifade edildi.

2024 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Geçtiğimiz yıl Galatasaray'la nikah tazeleyen Ömer Bayram'ın 2024 yılına kadar sözleşmesi ve bu sözleşmeden doğan 14 milyon liralık maaş alacağı bulunuyor. Sarı-Kırmızılı yönetimin bu nedenle tecrübeli futbolcuyu şu anda takasta kullanmayı planladığı belirtiliyor.