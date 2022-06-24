Fransa Ligue 1 devi Marsilya, Galatasaray altyapısından yetişen Bartuğ Elmaz'ı kadrosuna katmıştı. Fransız ekibi transferi resmi olarak sosyal medya hesabından duyurdu.
18 yaşındaki Bartuğ Elmaz için Marsilya, Galatasaray'a sadece yetiştirme bedeli ödedi.
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𝗟'𝗲́𝗾𝘂𝗶𝗽𝗲 𝗿𝗲́𝘀𝗲𝗿𝘃𝗲 𝗱𝗲 𝗹'𝗢𝗠 𝘀𝗲 𝗿𝗲𝗻𝗳𝗼𝗿𝗰𝗲 ✍️— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) June 24, 2022
Le milieu de terrain 𝗕𝗮𝗿𝘁𝘂𝗴̆ 𝗘𝗹𝗺𝗮𝘇 🇹🇷, l'ailier 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰̧𝗼𝗶𝘀 𝗥𝗲́𝗴𝗶𝘀 𝗠𝘂𝗴𝗵𝗲 🇨🇲 et le gardien de but 𝗝𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗩𝗮𝗻 𝗡𝗲𝗰𝗸 🇧🇪 rejoignent l'Olympique de Marseille !
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