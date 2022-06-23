TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Luiz Gustavo bombası!

Fenerbahçe'de takımdan ayrılması beklenen Luiz Gustavo ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertllilerin yıldız futbolcusu, Galatasaray'ın gündemine geldi. Orata saha arayışında olan Cimbom, Brezilyalı oyuncu için girişimlere başladı. İşte detaylar... | Son dakiak Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 23.06.2022- 10:17 Güncelleme Tarihi: 23.06.2022- 11:23