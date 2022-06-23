Galatasaray'ın yeni başkanı Dursun Özbek, takımı Okan Buruk'a emanet etmesinin ardından transferde de atağa kalktı. YeniAsır'ın haberine göre, sarı-kırmızılılar orta saha ve hücum hattı için üç ismi gündemine aldı. Ön libero pozisyonu için Fenerbahçe ile sözleşmesi devam eden Luiz Gustavo'ya kanca atan Galatasaray, Paris Saint Germain'den 32 yaşındaki yıldız Idrissa Gana Gueye ve Roma'da forma giyen 26 yaşındaki Özbek santrfor Eldor Shomurodov'un peşine düştü. Gueye ve Shomurodov'un kulüpleriyle sözleşmeleri devam ederken yıldız isimlerin bonservis bedellerini araştıran Özbek ve kurmayları transferleri büyük bir titizlikle yürütüyor.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Luiz Gustavo bombası!
Fenerbahçe'de takımdan ayrılması beklenen Luiz Gustavo ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertllilerin yıldız futbolcusu, Galatasaray'ın gündemine geldi. Orata saha arayışında olan Cimbom, Brezilyalı oyuncu için girişimlere başladı. İşte detaylar... | Son dakiak Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Yayın Tarihi: 23.06.2022- 10:17 Güncelleme Tarihi: 23.06.2022- 11:23