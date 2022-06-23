Galatasaray Başkanvekili Erden Timur açıklamalarda bulundu. Timur, sarı kırmızılıların gündemindeki gelişmelere açıklık getirdi. Timur transfere dair konuşurken, Arda Turan ve Domenec Torrent'le de ilgili flaş ifadelerde bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İŞTE O SÖZLER:



"Hedeflerimiz ortada. Bunun için ne yapılması gerekiyorsa yapılacak. Şu anda 13 yabancı, 13 yerli, 23 altyapı oyuncumuz var. 21 oyuncumuz kiradan dönüyor. Geçtiğimiz sene net maaş bütçemiz 27 milyon Euro."

"Geçen sezon Mostafa Mohamed dahil, 30.7 milyon Euro bonservis harcaması yapıldı. Mevcuda baktığımızda 1 yabancı kontenjanımız var. Gidecekler olacak."

"Mevcutta hocamız vardı, onunla anlaşma sona ermeden hamle yapamazsınız. Yapabilirsiniz ama tazminat yükümlülüğü Galatasaray'a doğar. Mümkün olduğu kadar sorumlu davranmalıyız. Optimum seviyede tutmanız lazım. Çünkü emanet bir iş yapıyoruz."

"Şu an kadroda bulunan oyuncularımıza imza paraları da dahil olmak üzere toplam 71 milyon Euro bonservis ücreti ödemişiz."

"Hocamızın raporuna göre takviye edeceğimiz pozisyonlar var. Görüşmelere başladık. Seçim öncesinde de görüşmelerimiz vardı."

"Kesinlikle ihtiyaç duyulacak transferler yapılacak ama Galatasaray'ın parasını çöpe atarak, geleceğini çalarak bunu yapmayacağız."

"Transferde aksiyon anlamında 2-3 ay gerideyiz. Normalde 1 yıl önceden başlar bu çalışmalar. Kamuoyunu geçici olarak mutlu etmek değil de, kalıcı olarak çözüm sağlamak için çalışıyoruz. Önümüzdeki hafta sonuçlarını göreceğiz."

"Pazartesi günü sezonu açıyoruz. Hazırlık maçlarımız belirlendi, hocamız da onayladı. 7-17 Temmuz arasında Avusturya'da kamp yapacağız."

"Basketbola devam ediyoruz. Tüm transferlerimizi neredeyse tamamladık. Önümüzdeki günlerde açıklayacağız."

"Şu anda oyuncular için yazılı olarak kulübe gelmiş bir teklif yok. Sözlü olarak var."

"Öncelikle oyuncularla görüşeceğiz. Biz burada kalmak isteyen ve sahaya karakter koyacak oyuncularla devam edeceğiz."

"Sezonu pazartesi açıyoruz. Kamp 7 - 19 Temmuz Avusturya'da, Graz yakınlarında. Hazırlık maçları ayarlandı, hocamız onayladı. 26 - 30 Temmuz için Innsbruck tarafına gidiyoruz, oradaki hazırlık maçları da ayarlandı. En geç 31'inde Türkiye'ye döneceğiz."

"Arda Turan, Galatasaray'ın en kariyerli futbolcusu ve çok değerli bir kardeşim. Şu anda bizim tüm konsantrasyonumuz kadro yapılanması üzerine."

"Sağ olsun Sensibile indirim yaptı. Sulh yoluyla anlaştık. Sayın Torrent, sadece %5 indirim yapabileceğini söyledi. İndirim olursa ödemeleri yaparız, yoksa dava yoluyla olur demiştik biz de. Orada öyle bir sonuçlandırma oldu."

"En çok uğraşacağımız konu altyapı. Okan hocamızın altyapıdan gelmesi çok pozitif. Orada reform yapılacak, ben de 3 senedir çok fazla çalışma yaptım."

"Okan hoca Yunus'u, Emre Akbaba ve Okan Kocuk'u kadroda görmek istiyor. Kampta bizimle birlikte olacaklar."

"Kampta birçok altyapı oyuncumuza şans tanınacak. Yurt dışında pilot takım konusunda anlaşmalar yapmak istiyoruz."

"Hukuki kısmını belirtmem doğru olmaz. Avantajlı olduğumuz yönleri biliyoruz. Davanın neticesinde en son gelinecek nokta, Sayın Torrent'in istediği şey. Baktığınızda bu bir tercihtir. O süreç hayatımızda çok fazla şey değiştirmeyecek."

"Bu sene bütçemiz belli ama rakamı açıklayamam. Transferlerimizi 3-4 hafta içerisinde bitirmek istiyoruz. Gelecek sezon Avrupa'da olmayacağız. Futbolcuların gelmesi için bu çok önemli bir eşik"

"Hocamız rakamsal hiçbir şey konuşmak istemedi. '1 yıllık sözleşme bile yeter' dedi. Okan hocanın Galatasaray'ın geleceğinde çok önemli bir yer alacağını düşünüyorum."

"Hocamızın ekibi belli olmadı, ekipte uluslararası isimler de olacak."