Galatasaray'da yeni sezon öncesi hücum bölgesine önemli takviyeler yapılması bekleniyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Bafetimbi Gomis gidiyor! Yerine gelecek isim ise...
Galatasaray'da yeni sezon öncesi çalışmalar sürüyor. Sarı kırmızılı ekipte deneyimli forvet Bafetimbi Gomis'in geleceği merak konusu. Fransız yıldızın takımdan ayrılması beklenirken gündeme ise flaş bir golcü geldi. İşte ayrıntılar...
Yarın resmen göreve başlayacak olan Okan Buruk'un Bafetimbi Gomis hakkında olumsuz rapor verdiği ve transfer listesinin ilk sırasına Vedat Muriç'i aldığı belirtiliyor.
CENK ERGÜN MASAYA OTURDU
İtalyan basını da Sarı-Kırmızılılar'ın Kosovalı yıldızın transferi için resmen düğmeye bastığını duyurdu.