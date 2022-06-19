GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Okan Buruk ve Marco Rose derken gündemde Fatih Terim var

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Okan Buruk ve Marco Rose derken gündemde Fatih Terim var

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sarı-kırmızılılarda 11 Haziran'da gerçekleşen seçimde başkanlığa yeniden seçilen Dursun Özbek, teknik direktör konusunda arayışlarını sürdürüyor. Başkan Özbek ve yönetim kurulunun listesinde Okan Buruk, yabancı olarak ise Marcao Rose ve Igor Tudor isimleri yer alırken son dakikada Fatih Terim sürpriz yaşandı. İşte son gelişmeler...(GS SPOR HABERLERİ)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 19.06.2022- 06:40