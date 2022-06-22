Galatasaray'da Mostafa Mohamed konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fransızlar Mostafa Mohamed'in peşinde!
GALATASARAY HABERLERİ - Sarı-kırmızılılarda bir türlü beklenilen katkının üzerine çıkamayan Mostafa Mohamed için Fransızlar devreye girdi. Mısırlı forvetin geleceğine teknik heyetin raporu sonrası bakılacak. (GS SPOR HABERLERİ)
Sarı-Kırmızılılar, 1 Temmuz'a kadar Mısır ekibi Zamalek'e 4 milyon dolar ödeyerek oyuncusunun bonservisini almayı planlıyor.
24 yaşındaki golcünün talipleri de her geçen gün artıyor.