GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan flaş Cyle Larin hamlesi!

Galatasaray'da 11 Haziran'da yapılan başkanlık seçiminin ardından transferde gaza basıldı. Hücum hattını çeşitlendirmek isteyen sarı kırmızılı ekip, sözleşmesi biten Cyle Larin için harekete geçti. İşte bu transfer gelişmesine dair ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 16.06.2022- 06:40