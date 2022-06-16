Galatasaray'da göreve gelen Dursun Özbek yönetimi hızlı başladı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan flaş Cyle Larin hamlesi!
Galatasaray'da 11 Haziran'da yapılan başkanlık seçiminin ardından transferde gaza basıldı. Hücum hattını çeşitlendirmek isteyen sarı kırmızılı ekip, sözleşmesi biten Cyle Larin için harekete geçti. İşte bu transfer gelişmesine dair ayrıntılar...
Teknik direktörünü büyük oranda belirleyen sarı-kırmızılı yöneteciler, transferler için de kolları sıvadı.
Fotomaç'ın haberine göre; gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'ın Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren Cyle Larin'i almak için temaslara başladığı ifade edildi.