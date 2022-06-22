Yeni sezon öncesi planlamalara başlayan Galatasaray 'da sıcak saatler yaşanıyor.Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Domenec Torrent 'in sözleşmesi karşılıklı anlaşmaya varılarak feshedildi.İspanyol çalıştırıcının yerine Okan Buruk 'la prensip anlaşmasına varan Cimbom İstanbul 'a gelen genç hocayı resmen açıklamaya hazırlanıyor.Henüz resmi imzalar atılmamasına rağmen Okan Buruk'la kadroya yapılacak takviyeleri konuşmaya başlayan yönetim, sürpriz bir ismi gündemine aldı.Hürriyet'in haberine göre; sarı kırmızılıların yeni teknik direktörü Okan Buruk, Roma 'da forma giyen Özbek santrfor Eldor Shomurodov 'u istiyor.Shomurodov'u oldukça beğenen Buruk'un, yönetime yıldız oyuncunun mutlaka alınması yönünde rapor sunduğu belirtildi.

ELDOR SHOMURODOV KİMDİR?

Eldor Shomurodov, 20 Haziran 1995 tarihinde Özbekistan'da dünyaya geldi.



Shomurodov, futbola ülkesinin takımı Mashal'da başlarken, daha sonra sırasıyla Bunyodkor, Rostov ve Genoa'da forma giydi.



Özbek forvet, Genoa'da sergilediği performansla geçtiğimiz sezon başında 18 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Roma'ya transfer oldu.