GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a 20'lik stoper! Hedefte Becir Omeragic var

Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı kırmızılı ekip, stoper bölgesine bir takviye yapmak istiyor. Bir süredir çalışmalarını sürdüren yönetimin hedefindeki oyuncu ise ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 20.06.2022- 06:40