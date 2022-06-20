Galatasaray'da Scout ekibinin savunmaya takviye için de kolları sıvadı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a 20'lik stoper! Hedefte Becir Omeragic var
Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı kırmızılı ekip, stoper bölgesine bir takviye yapmak istiyor. Bir süredir çalışmalarını sürdüren yönetimin hedefindeki oyuncu ise ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
Bu listede adı en fazla dikkat çeken ve gün yüzüne çıkan isim de Becir Omeragic...
Fotomaç'ın haberine göre; Marcao'nun ya da Nelsson'un ayrılması durumunda kadroya dahil edilecek.