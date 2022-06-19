Geçtiğimiz sezon bekleneni veremeyen Galatasaray'da bazı futbolcular bireysel performanslarıyla ön plana çıktı.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Marcao'nun yeni takımı belli oluyor!
GALATASARAY HABERLERİ - Sarı-kırmızılılarda gözler transferlere çevrildi. Özellikle takımda kimlerin kalacağı merak konusu olurken Marcao cephesinde hareketlilik başladı. Brezilyalı stoperin eski hocası Marcao'nun olası bir Sevilla transferinde sorun yaşamayacağını ifade etti. (GS SPOR HABERLERİ)
Geçtiğimiz sezon bekleneni veremeyen Galatasaray'da bazı futbolcular bireysel performanslarıyla ön plana çıktı.
Fotomaç'ın haberine göre sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu, Nelsson ve Marcao sergilediği futbolla beğeni topladı.
Özellikle Marcao, Avrupa Ligi'ndeki grafiğiyle göz doldurdu ve birçok maçta haftanın 11'ine seçildi.