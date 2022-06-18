Yeni yönetimini belirleyen Galatasaray'da gözler transfer çalışmalarına çevrildi.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'da hedef Kaan Ayhan! Cenk Ergün...
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: 2022-2023 sezonunda mutlak hedef olarak şampiyonluk parolasını koyan sarı-kırmızılılarda gözler transferlere döndü. Başkan Dursun Özbek'in tam yetki verdiği Cenk Ergün, öncelikle Kaan Ayhan için harekete geçti. İşte detaylar...(GS SPOR HABERLERİ)
İlk olarak teknik direktör belirsizliğine son vermek isteyen sarı-kırmızılılarda kadroya yapılacak takviyeler konusunda da sıcak saatler yaşanıyor.
Yabancı takviyesi kadar yerli oyuncu havuzunu da genişletmek isteyen Galatasaray'da ilk hedeflerden biri Kaan Ayhan...