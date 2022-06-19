Son dakika transfer haberleri: Yeni sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarını sürdüren iki ezeli rakip Fenerbahçe ile Galatasaray transferde karşı karşıya geldi. Forvet transferi için arayışlarını sürdüren sarı-lacivertlilerin Artem Dzyuba'dan olumsuz yanıt aldığı öne sürülürken, sarı-kırmızılıların Rus golcü için devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Gelecek sezon şampiyonluk mücadelesi verecek olan Süper Lig'in iki devi Fenerbahçe ile Galatasaray bir transferde daha karşı karşıya geldi. Geçmiş transfer dönemlerinde de aynı oyuncuları transfer etmek isteye iki ezeli rakiple ilgili flaş iddia ortaya atıldı.

Metaratings.ru'da yer alan ve Ajansspor'un derlediği habere göre, Zenit'in golcü oyuncusu Artem Dzyuba için en ciddi teklifi sunan ekip Galatasaray oldu. Galatasaray'ın finansal olarak isteklerini karşılayabileceklerini belirten Rus basını golcü oyuncu için Fenerbahçe'nin de teklif sunduğunu iddia etti. Artem Dzyuba'nın Sarı-Lacivertlilerin sunduğu 1,2 milyon Euro'luk bir sözleşmeyi reddetti.

Geçtiğimiz sezon 39 maça çıkan Artem Dzyuba, 13 gol ve 10 asistlik bir performans sergiledi.