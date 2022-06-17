Önümüzdeki sezon yerli alternatifini güçlendirmek isteyen Galatasaray, bu doğrultuda transferde harekete geçti. Sarı-kırmızılıların milli takımda forma giyen Kaan Ayhan ve Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katmak istediği belirtildi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Sarı-kırmızılılar, orta sahada Xeka transferini bitirme aşamasına gelirken, savunma ve hücum için de kolları sıvadı.

Cimbom'un ilk hedefi yerli ve tecrübeli bir savunmacıyı kadrosuna katmak olacak. Fanatik'in haberine göre; İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo'nun formasını giyen Kaan Ayhan için aynı zamanda Trabzonspor da devrede. Fakat Galatasaray da milli savunmacıyı kadrosuna katmayı çok istiyor. 1 senelik daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki oyuncunun, kiralanması gündemde.

Yeni gelecek hocanın raporu doğrultusunda adımlar atılacak. Forvet konusunda da iki senedir İngiliz ekibi Brentford'dan kiralanan Halil Dervişoğlu için adım atılacak.

TEKRAR KİRALAMAK İSTEMİYORLAR

Son bilgilere göre; Brentford'a kiralama önerisinde bulunuldu. Fakat İngiliz ekibi, böyle bir teklife bu kez sıcak bakmadığının altını çizdi. Cimbom, 22 yaşındaki oyuncuyu uygun bir maliyet ile kadrosuna katmak istiyor. Konuyla ilgili olarak yönetimin, önümüzdeki günlerde temaslara başlaması hedefleniyor.