Omar için flaş iddia! Norveç basını yazdı
Büyük umutlarla gelmişti! Ayrılmak istiyor
YKS'de yüzük, piercing, küpe, kolye, kemer takmak yasak mı, serbest mi?
Karıncaları öldürmeden yok etmenin yolu nedir?
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