Galatasaray'da yeni sezon öncesinde çalışmalar sürerken bazı oyuncularla yollar ayrılabilir. Sarı kırmızılı kulübün deneyimli futbolcusu Omar Elabdellaoui'nin ise geleceği tartışılıyor. 30 yaşındaki sağ bek için ülkesi Norveç'ten flaş bir iddia geldi. İşte ayrıntılar...

1 yıllık tedavi süreci sonrası Galatasaray'da formasına kavuşan ve bu sezon eski formuna dönmesi beklenen Omar Elabdellaoui, hakkındaki transfer iddialarıyla ilgili olarak, "Galatasaray'a bir borcum var, hiçbir yere gitmeyi düşünmüyorum" demişti.

Ancak Fanatik'in haberine göre; Norveç basını, geçtiğimiz günlerde Milli Takım kampını ziyaret eden tecrübeli futbolcunun burada, "Ülkesine dönebileceği" yönünde bazı sinyaller verdiğini öne sürdü. Sarı-Kırmızılı kulüp ise Omar'a menajeri vasıtasıyla ya da başka bir yolla herhangi bir transfer teklifi gelmediği bilgisini verdi.

Galatasaray'a transfer olduğunda 5 milyon Euro değere sahip olan oyuncunun güncele piyasa değeri ise 1.3 milyon Euro.