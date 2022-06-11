Galatasaray Spor Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda oy sayma işlemi tamamlandı. Açıklanan 24 sandık sonucuna göre sarı-kırmızılı kulübün yeni başkanı Dursun Özbek oldu. İşte detaylar…

Galatasaray Spor Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda oy verme işlemi tamamlandı ve oy sayımına geçildi. Seçimde toplam 4 bin 559 sarı-kırmızılı üye oy kullandı.

Galatasaray Spor Kulübü'nün Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda saat 11.00'de başlayan oy verme işlemi, saat 15.00 itibarıyla sona erdi ve oy sayımına geçildi. Oy kullanma süresinin dolmasının ardından kapatılan 24 sandık, görevliler tarafından sayım için Tevfik Fikret Salonu'na getirildi.

Genel kurulda oy kullanma hakkına sahip 8 bin 862 üyeden 4 bin 459'unun sandığa gelerek oylarını kullandığı açıklandı.

KIRAN KIRANA GEÇEN YARIŞ ÖZBEK'İN!

Yapılan oy sayımının ardından Galatasaray'ın yeni başkanı Dursun Özbek seçildi. 2'nci kez başkanlığa seçilen Özbek, sarı-kırmızılı kulübün 103'üncü dönem başkanı oldu. Dursun Özbek toplamda 2 bin 208 oy aldı. Seçim yarışındaki diğer aday Hamamcıoğlu ise 2 bin 73 oy aldı.

ÖZBEK 2 YIL GÖREV YAPACAK

Olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa seçilen Dursun Özbek, 2 yıl süreyle bu görevi üstlenecek.

2023'teki olağan seçimli genel kurula kadar görevde kalacak Özbek'in yönetim listesi şu isimlerden oluşuyor:

Asıl: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Eray Yazgan, Levent Yaz, Cemal Özgörkey, İsmail Sarıkaya, Mehmet Cibara, Dikran Gülmezgil.

Yedek: Can Natan, Emir Aral, Cansu Ak, Tanur Lara Yılmaz, Cem Soylu.

24 SANDIĞIN 14'ÜNDE ÖNDE

Dursun Özbek, seçimdeki 24 sandığın 14'ünü önde kapattı.

Uzun süre rakibini takip eden Özbek, 14. sandıktan sonra yaptığı atakla farkı kapatarak öne geçti. Son 11 sandığın 10'unda Eşref Hamamcıoğlu'ndan fazla oy alan Özbek, toplamda da 14 sandıkta üstünlük kurdu.

Bir sandığın beraberlikle tamamlandığı seçimde 9 sandıkta da Hamamcıoğlu'na daha fazla oy çıktı.

HAMAMCIOĞLU YİNE SON SANDIKLARDA KAYBETTİ

Galatasaray Kulübünde geçen yıl yapılan olağan seçimli genel kurulda başkanlığı son sandıklarda kaybeden Eşref Hamamcıoğlu, bu yıl da benzer bir durum yaşadı.

Geçen yıl 5 adayın yarıştığı 30 sandıklı kongrede uzun süre rakiplerinin önünde yer alan Hamamcıoğlu, 28. sandıkta Burak Elmas'a geçilerek 40 oy farkla seçimi kaybetmişti.

Hamamcıoğlu, 24 sandıklı bu yılki seçimde ise 22. sandıkta Dursun Özbek'e geçildi ve seçimi kaybetti.

İŞTE SANDIK SONUÇLARI

🗳 1. sandık sonucu

🟨 Eşref Hamamcıoğlu: 76

🟥 Dursun Özbek: 97

🗳 2. sandık sonucu

🟨 Eşref Hamamcıoğlu: 113

🟥 Dursun Özbek: 107



3. sandık sonucu:

🟨Eşref Hamamcıoğlu: 98

🟥Dursun Özbek: 92

4. sandık sonucu:

🟨Eşref Hamamcıoğlu: 106

🟥Dursun Özbek: 86



5. sandık sonucu:

🟨 Eşref Hamamcıoğlu: 122

🟥 Dursun Özbek: 67

6. sandık sonucu:

🟨 Eşref Hamamcıoğlu: 121

🟥 Dursun Özbek: 71

7. sandık sonucu:

🟨 Eşref Hamamcıoğlu: 95

🟥 Dursun Özbek: 80

8. sandık sonucu:

🟨 Eşref Hamamcıoğlu: 85

🟥 Dursun Özbek: 91

9. sandık sonucu:

🟨 Eşref Hamamcıoğlu: 64

🟥 Dursun Özbek: 65

10. sandık sonucu:

🟨 Eşref Hamamcıoğlu: 93

🟥 Dursun Özbek: 74

11. sandık sonucu:

🟨 Eşref Hamamcıoğlu: 70

🟥 Dursun Özbek: 81

12. sandık sonucu:

🟨 Eşref Hamamcıoğlu: 98

🟥 Dursun Özbek: 84

13. sandık sonucu:

🟨 Eşref Hamamcıoğlu: 87

🟥 Dursun Özbek: 87

14. sandık sonucu:

🟨 Eşref Hamamcıoğlu: 75

🟥 Dursun Özbek: 79

15. sandık sonucu:



🟡 Eşref Hamamcıoğlu: 60

🔴 Dursun Özbek: 92

16. sandık sonucu:

🟡 Eşref Hamamcıoğlu: 81

🔴 Dursun Özbek: 79

17. sandık sonucu:

🟡 Eşref Hamamcıoğlu: 74

🔴 Dursun Özbek: 82

18. sandık sonucu:

🟡 Eşref Hamamcıoğlu: 80

🔴 Dursun Özbek: 94

19. sandık sonucu:

🟡 Eşref Hamamcıoğlu: 92

🔴 Dursun Özbek: 103

20. sandık sonucu:

🟡 Eşref Hamamcıoğlu: 79

🔴 Dursun Özbek: 134

21. sandık sonucu:

🟡 Eşref Hamamcıoğlu: 79

🔴 Dursun Özbek: 100

22. sandık sonucu:

🟡 Eşref Hamamcıoğlu: 76

🔴 Dursun Özbek: 94

23. sandık sonucu:

🟡 Eşref Hamamcıoğlu: 59

🔴 Dursun Özbek: 155

24. sandık sonucu:

🟡 Eşref Hamamcıoğlu: 85

🔴 Dursun Özbek: 116

TOPLAM SONUÇ:

🟨 Eşref Hamamcıoğlu: 2073

🟥 Dursun Özbek: 2208