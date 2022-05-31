Galatasaray'a flaş transfer önerisi! Alexis Sanchez ve Arturo Vidal...

Galatasaray'da bir yandan seçim heyecanı yaşanırken bir yandan da transferle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılıların başkan adayları Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'na yakın isimlere ulaşan Erick Pulgar'ın menajeri Felicevich, Inter'den ayrılacak olan Alexis Sanchez ve Arturo Vidal'ı Cimbom'a önerdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 31.05.2022- 06:40