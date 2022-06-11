Yeni başkanını bekleyen Galatasaray'da bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Aslan'a Brezilyalı 10 numara: Joao Pedro!
Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılı camiada seçim heyecanı yaşanırken bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Galatasaray'ın gündemine gelen son isim ise İtalya Serie A'da Cagliari'de küme düşen Joao Pedro oldu. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (GS spor haberi)
Gündeme gelen son isim Cagliari'den Joao Pedro...
Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Torino'nun istediği 30 yaşındaki forvet arkası ile Monza ve Galatasaray da ilgileniyor.