GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Aslan'a Brezilyalı 10 numara: Joao Pedro!

Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılı camiada seçim heyecanı yaşanırken bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Galatasaray'ın gündemine gelen son isim ise İtalya Serie A'da Cagliari'de küme düşen Joao Pedro oldu. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 11.06.2022- 06:40