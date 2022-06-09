Dursun Özbek, Galatasaray'ın yarışmacı bir takım olduğunu vurgulayarak, "Aynı zamanda yetiştirici bir takım olmak zorunda. Bizim projelerimiz de zaten altyapının hem yapılanması hem de tesisleşmesi yönünde. 30 seneden beri yeni bir tesis yapılmamış. Halbuki gelişen koşullarda altyapının da yeniden tesisleşmesi gerekiyor. Hem bu tesisleşme yapılacak hem de altyapının en verimli şekilde Galatasaray'a hizmet etmesi için gerekli çalışmalar yapılacak. Bunların hepsini bitirdik zaten. Şunu net söyleyebiliriz; Galatasaray yarışmacı bir takım, gençlerin de takıma adaptasyonu çok büyük önem arz ediyor. Dolayısıyla bu iki proje beraber yürümek zorunda. Galatasaray'ın geleceğinin de burada olduğunu düşünüyorum. Taraftarlarımız, üyelerimiz müsterih olsunlar. Bu manada Galatasaray'ın geleceğini de en başarılı şekilde kuracağız" açıklamasını yaptı.