Süper Lig'de sezonun en flaş isimlerinden biri olan Yunus Akgün'le ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: İtalyanlar Yunus Akgün için birbirine girdi!
Galatasaray'ın yıldızı Yunus Akgün ile ilgili transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. İtalyan basınına göre, Lazio'dan sonra Roma da genç yıldızı gözüne kestirdi. Jose Mourinho'nun Yunus'la ilgili Vincenzo Montella'dan sürekli bilgi aldığı belirtildi. İşte transferin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Yunus, kiralık olarak formasını giydiği Adana Demirspor'da harika bir performansa imza atmıştı.
21 yaşındaki futbolcu, Çizme'de transfer savaşı çıkartacak gibi gözüküyor.