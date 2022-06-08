GALATASARAY TRANSFER HABERİ: İtalyanlar Yunus Akgün için birbirine girdi!

Galatasaray'ın yıldızı Yunus Akgün ile ilgili transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. İtalyan basınına göre, Lazio'dan sonra Roma da genç yıldızı gözüne kestirdi. Jose Mourinho'nun Yunus'la ilgili Vincenzo Montella'dan sürekli bilgi aldığı belirtildi. İşte transferin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 08.06.2022- 06:40