Galatasaray'da 11 Haziran'daki seçim yaklaştıkça transfer iddiaları da artmaya devam ediyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Alexis Sanchez'in menajeri İstanbul'a geliyor!
Galatasaray'da transfer operasyonunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Hücum hattına takviye yapacak olan sarı-kırmızılılar, dünyaca ünlü futbolcu Alexis Sanchez'i gündemine almıştı. İtalyan basını, Şilili yıldızın menajerinin transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a geleceğini duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'da 11 Haziran'daki seçim yaklaştıkça transfer iddiaları da artmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz sezon beklenmedik sonuçlar alarak hedeflerinden uzaklaşan sarı-kırmızılılar, iddialı bir kadro kurmak istiyor.
Fotomaç'ın haberine göre, hücum hattında çeşitliliği artırmayı amaçlayan Cimbom, gündem yaratacak bir hamle yapacak.