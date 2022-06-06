GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Alexis Sanchez'in menajeri İstanbul'a geliyor!

Galatasaray'da transfer operasyonunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Hücum hattına takviye yapacak olan sarı-kırmızılılar, dünyaca ünlü futbolcu Alexis Sanchez'i gündemine almıştı. İtalyan basını, Şilili yıldızın menajerinin transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a geleceğini duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 06.06.2022- 06:40