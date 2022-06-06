GALATASARAY HABERİ - Burak Elmas Pjanic için Barcelona başkanı Laporta ile görüştü!

GALATASARAY HABERİ - Burak Elmas Pjanic için Barcelona başkanı Laporta ile görüştü!

Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılı camiada 11 Haziran tarihinde seçim yapılacak olmasına rağmen transfer çalışmaları sürüyor. Galatasaray'da başkan Burak Elmas'ın, Pjanic transferi için devreye girdiği ve Barcelona'nın başkanı Joan Laporta ile görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi. İşte detaylar... GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 06.06.2022- 06:40