Seçim gündemine rağmen Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor.
GALATASARAY HABERİ - Burak Elmas Pjanic için Barcelona başkanı Laporta ile görüştü!
Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılı camiada 11 Haziran tarihinde seçim yapılacak olmasına rağmen transfer çalışmaları sürüyor. Galatasaray'da başkan Burak Elmas'ın, Pjanic transferi için devreye girdiği ve Barcelona'nın başkanı Joan Laporta ile görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi. İşte detaylar... GS spor haberi)
Sarı- Kırmızılı kulislerde gündemi sarsacak çok flaş bir iddia konuşuluyor.
İddialara göre Barcelona Başkanı Joan Laporta, Galatasaray'la UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan maçlar sırasında çok yakın dostluk kurduğu Burak Elmas'la görüşme yaptı.