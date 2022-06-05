Galatasaray’da Bafetimbi Gomis için flaş transfer iddiası! O kulüple görüştü

Galatasaray transfer haberi: Bafetimbi Gomis, 2022 kış transfer döneminde eski takımı Galatasaray'a geri dönmüştü. Fransız ekiplerinin istediği tecrübeli golcü, buna rağmen sarı-kırmızılı takımı tercih etmişti. Fransız basını Gomis ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya attı. Gomis'in stadyumda çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Fransız basını, Gomis'in transfer görüşmesi yaptığını ifade etti. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)

Bora Salgın| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 05.06.2022- 19:43 Güncelleme Tarihi: 05.06.2022- 20:05