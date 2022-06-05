Galatasaray, Süper Lig tarihindeki en kötü sezonlarından birini geride bıraktı.
Galatasaray’da Bafetimbi Gomis için flaş transfer iddiası! O kulüple görüştü
Galatasaray transfer haberi: Bafetimbi Gomis, 2022 kış transfer döneminde eski takımı Galatasaray'a geri dönmüştü. Fransız ekiplerinin istediği tecrübeli golcü, buna rağmen sarı-kırmızılı takımı tercih etmişti. Fransız basını Gomis ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya attı. Gomis'in stadyumda çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Fransız basını, Gomis'in transfer görüşmesi yaptığını ifade etti. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)
Sarı-kırmızılı takım, gol yollarındaki sorunu çözmek için devre arasında Bafetimbi Gomis'i transfer etmişti.
Galatasaray, tecrübeli golcü ile 1.5 yıllık sözleşmeye imza atmıştı.