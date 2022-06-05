Galatasaray'da gözler 11 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimine çevrilirken, başkan adaylarından Dursun Özbek temaslarını sürdürüyor.
GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten çarpıcı itiraf!
GALATASARAY HABERLERİ - Sarı-kırmızılılarda gözler 11 Haziran'da gerçekleşecek seçime çevrildi. Başkan adaylarından Dursun Özbek, seçilmesi halinde 'küçülme' olacak mı sorularını yanıtladı. (GS spor haberleri)
Galatasaray'ın Kalamış tesislerinde kulüp üyeleriyle kahvaltıda bir araya gelen Özbek, önemli açıklamalarda bulundu.
Kulübün küçülmeye gideceği şeklindeki haberlere yanıt veren Özbek, şu ifadeleri kullandı: