GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Eşref Hamamcıoğlu kararını verdi! Roberto De Zerbi ile anlaştı

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Eşref Hamamcıoğlu kararını verdi! Roberto De Zerbi ile anlaştı

Galatasaray'da başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'dan sürpriz bir hamle geldi. Kritik seçimde Dursun Özbek ile çekişecek olan Eşref Hamamcıoğlu, teknik direktörlük koltuğu için Roberto De Zerbi ile anlaşma sağladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 03.06.2022- 06:40