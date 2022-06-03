Galatasaray Kulübü Üyeleri 11 Haziran'da sandık başına gidecek.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Eşref Hamamcıoğlu kararını verdi! Roberto De Zerbi ile anlaştı
Galatasaray'da başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'dan sürpriz bir hamle geldi. Kritik seçimde Dursun Özbek ile çekişecek olan Eşref Hamamcıoğlu, teknik direktörlük koltuğu için Roberto De Zerbi ile anlaşma sağladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Kritik seçimde Eşref Hamamcıoğlu ile Dursun Özbek yarışacak.
Seçime yaklaştıkça iki başkan adayı da çalışmalarına hız verdi.