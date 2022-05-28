Galatasaray'da 11 Haziran'da gerçekleşecek seçim yaklaşırken adaylardan Dursun Özbek, İgor Tudor sonrası göreve getirdiği Fatih Terim ile buluşacak.
Galatasaray'da flaş gelişme! Dursun Özbek ve Fatih Terim bir araya gelecek
Galatasaray'da seçim öncesi kısa bir süre kala başkan adayı Dursun Özbek tarafı atağa kalktı Özbek bir dönem birlikte çalıştığı usta hoca Fatih Terim ile buluşma kararı aldı. Dursun Özbek, başkanlık görevine gelmesi durumunda kaptan Arda Turan ile de masaya oturacak. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Bir süredir ailesiyle birlikte Bodrum'da bulunan deneyimli hoca bugünkü Liverpool- R.Madrid Şampiyonlar Ligi finalini yorumlamak için İstanbul'a gelmişti.
Fotomaç'ın haberine göre, ikilinin kısa süre içinde bir araya geleceği kaydedildi.