Isco'nun yıllık 4 milyon Euro maaş ve 3 yıl sözleşme beklentisi olduğunu da belirten İspanyol basını, "Isco Alarcon, İspanya'da devam etmeye sıcak bakıyor. Bu yüzden hem Sevilla hem de Real Betis onun ona ilgi gösteriyor.