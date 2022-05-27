Yeniden Galatasaray başkanlığı için kolları sıvayan Dursun Özbek'in Real Madrid ile sözleşmesi biten Isco Alarcon'u transfer etmek istediğini Takvim ortaya çıkarmıştı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sarı kırmızılılar İspanya'da gündem! Isco hamlesi...
Galatasaray'da seçim heyecanı yaşanırken Isco ismi gündeme bomba gibi düşmüştü. Sarı kırmızılı camiada başkanlığa hazırlanan Dursun Özbek'in Real Madrid'le sözleşmesi biten Isco'yu transfer etmek istediği öğrenilmişti. Bu haber, İspanyol basınında da büyük yankı uyandırdı. İşte ayrıntılar...
Yaşanan bu gelişme İspanya'da da geniş yankı buldu.
İspanyol basını Isco konusundaki gelişmeleri böyle duyurdu.