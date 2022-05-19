Kasımpaşa'da gösterdiği performansla Süper Lig'in en iyi kalecileri arasına giren Ertuğrul Taşkıran, Galatasaray'ın radarına da girdi.
Galatasaray'a sürpriz kaleci adayı: Ertuğrul Taşkıran!
Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren sarı-kırmızılı ekipte transfer çalışmaları bir yandan devam ediyor. Kasımpaşa'da gösterdiği performansla dikkat çeken kaleci Ertuğrul Taşkıran için Galatasaray da devreye girdi. İşte o transfer gelişmesinin detayları...
Kerem'le birlikte başarılı file bekçisinin de menajerliğini yapan Erkut Söğüt bu konuda, "Ertuğrul'un 1 yıl daha sözleşmesi var.
Gelecek teklifleri elbette ki Kasımpaşa değerlendirir.