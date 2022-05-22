Galatasaray, 11 Haziran tarihinde yeni başkanını seçecek.
Okan Buruk’tan Galatasaray açıklaması: Doğru zamanın geldiğini düşünüyorum
Galatasaray haberi: Adı sarı-kırmızılı takımla teknik direktörlük görevi için anılan Okan Buruk, geleceğine yönelik açıklamalarda bulundu. Buruk, Galatasaray'da görev almak istediğini belirtti. İşte Okan Buruk'un o sözleri... (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılarda Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu, başkanlık için adaylıklarını açıklamış durumda.
Her iki adayın da teknik direktör Domenec Torrent'le devam etmeyip Okan Buruk'u göreve getireceği iddia edilmişti.