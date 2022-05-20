Bu sezon beklentilerin altında kalan Galatasaray, Süper Lig'i Antalyaspor maçıyla tamamlayacak.
Galatasaray sezonu Antalya'da kapatıyor! İşte Domenec Torrent'in muhtemel 11'i
Süper Lig'in son haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak. İşte sarı-kırmızılıların Akdeniz ekibi karşısındaki muhtemel 11'i...
Bugün Antalya Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.
Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren sarı-kırmızılı takım, 37 maçta sadece 14 galibiyet alabildi.