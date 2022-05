KEŞKE TÜM MAÇLARI EVİMİZDE OYNASAK

Taraftarımız her zaman her yerde yanımızda. Bizi hep desteklediler. Onları mutlu edemedik ve çok üzgünüz. Ben de Mısır'ın en büyük taraftarına sahip olan Zamalek takımından geldim. Ama burada Galatasaray sevgisi çok büyük. Keşke bütün maçlarımızı kendi stadımızda oynayabilsek. Çok güzel bir atmosfer var kendi evimizde seyircimiz ile. Bize her zaman destek oluyorlar. Onların varlığı bizi mutlu ediyor.