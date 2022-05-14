Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed imza süreci, olmayan Bordeaux transferi ve birçok konuda içini FOTOMAÇ'a döktü. Savaş Çorlu'ya konuşan Mohamed, Fatih Terim için özel ifadeler kullandı.
Mostafa Mohamed'den flaş itiraflar! Fatih Terim, Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ve Torrent...
Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed birbirinden önemli açıklamalarda bulundu. Fotomaç Gazetesi'ne röportaj veren genç golcü transfer sürecinden, Domenec Torrent ve Fatih Terim'den, ayrıca Fenerbahçe ile ilgili önemli itiraflarda bulundu. İşte Mohamed'in röportajından öne çıkanlar haberimizde...
Terim'in transferinde etkili olduğunu ifade eden Mısırlı yıldız, "Fatih Terim benim için gerçek bir efsane ve imparator. Ondan çok şey öğrendim, aramız da çok iyiydi. Ayrılmasına çok üzüldüm. Onunla uzun yıllar devam etmek isterdim. Kısmet olmadı" sözlerini kullandı.
KULÜBEYİ SEVMİYORUM
Sezon başında son günde gerçekleşmeyen Bordeaux transferini değerlendiren Mohamed, sorunun iki kulüp arasındaki anlaşmazlıktan kaynaklandığını söyledi. Bunun için üzüldüğünü belirten Mısırlı oyuncu, "Ayrılmayı şans bulamadığım için istemiştim. Her zaman oymak istiyorum. Yedekte kalmayı sevmiyorum. Başka yer ve yeni bir başlangıç için tercih ettim ancak kısmet olmadı. Sorun benden değil kulüpler arası sıkıntıdan kaynaklandı. Üzüldüm ama dönünce unuttum" diye konuştu.