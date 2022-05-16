Galatasaray, bugün oynanacak lig maçında Adana Demirspor'u evinde ağırlayacak.
Galatasaray prestij peşinde! İşte Domenec Torrent'in Adana Demirspor maçı muhtemel 11'i
Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, evinde Adana Demirspor'u ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar zorlu mücadeleyi kazanarak taraftarına iyi bir veda yapma peşinde. İşte Domenec Torrent'in Adana Demirspor karşısındaki muhtemel 11'i... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılı ekip, Adana Demirspor maçıyla bu sezon Nef Stadı'ndaki son maçına çıkacak.
Ayrıca teknik heyet ve 6 futbolcu da Aslantepe'de son kez sahne alacak.