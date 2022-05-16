Galatasaray'da gündem 11 Haziran'da yapılacak olan seçim.
GALATASARAY HABERLERİ - Başkan adaylarından Fırat Develioğlu adaylıktan çekildiğini açıkladı!
Galatasaray'da seçim heyecanı sürüyor. Sarı kırmızılı kulübün 11 Haziran'da yapılacak olan Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu öncesinde flaş bir gelişme yaşandı. Başkan adaylarından Fırat Develioğlu adaylıktan çekildiğini açıkladı. İşte o açıklama...
Sarı kırmızılı camiada bu seçim beklenirken birçok önemli karar da seçimin ardından verilecek.
Futbol şubesinde birçok futbolcunun ve teknik direktör Domenec Torrent'in geleceği de bu seçimin ardından netleşecek.