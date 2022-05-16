Galatasaray haberi: Sarı-kırmızılılarda başkan Burak Elmas basın toplantısı düzenliyor. Elmas önümüzdeki seçimlerde aday olup olmayacağı hakkında, "Galatasaray Başkanı olarak karşınıza son çıkışım olacak. 11 Haziran'da yapılacak seçimde aday değilim." dedi.

Galatasaray haberi: Sarı-kırmızılılarda başkan Burak Elmas basın toplantısı düzenledi.

Elmas önümüzdeki seçimlerde aday olup olmayacağı hakkında, "Galatasaray Başkanı olarak karşınıza son çıkışım olacak. 11 Haziran'da yapılacak seçimde aday değilim." dedi.

Açıklamalarına devam eden Elmas şu ifadeleri kullandı:

"Kısa sürelik görevimizde az zamanda gelecek için önemli şeyler yaptık. 50 milyon Euro olan takım maliyetini bu sezonun başı itibarıyla 27 milyon Euro'ya indirdik. Kiralık oyunculardan çıkarak, Galatasaray'ın geleceğine yatırım yaptık. Bunlar 6 aylık sürede yapılanlardır.

85 milyon TL vadesi geçmiş borç ödedik. 21 milyon TL vadesi geçmiş borçlardan indirim aldık.

İki adaya da seçim yapacağımı söylememe rağmen başka bir oyun başladı. Bütün taraflar oyunu başka bir yere çekmeye başladılar. Başta Divan Başkanımız ertesi güne Divan Toplantısı düzenledi. Bu divan toplantısında Galatasaray değerlerinden bahsedenler, Galatasaray başkanlık makamına hakaret ettiler.

Galatasaray Adası'nı tekrar ait olduğu gibi Galatasaray Spor Kulübü'ne hiçbir kiracı olmadan üzerinden kazandırdık. Kemerburgaz için tüm izinleri aldık. Yeni gelen yönetim de Kemerburgaz için onayı çıkmış bir arazi bulacaklardır.

Florya, Galatasaray'ın geleceğinin, borçlarını ödeyebilecek, geleceğe dönük işletme sermayesi kazandırabilecek bir proje yaratmak adına Emlak Konut'la, onların özelleştirmeden almış olduğu arazi, yani bizim arazimizin 3 katı olan araziyi satın almak üzere anlaştık.

Galatasaray'da çok kötü bir Divan Kurulu toplantısı izledik. Galatasaray Temel Değerler Bildirisi'nden bahsettim; bu değerler bizim için çok önemli. Şu an elimde olan bu kitap çok önemli. Değerlerinizi kaybederseniz, geleceğinizi de kaybedersiniz!

Abdurrahim Albayrak'ın nasıl bir kişilik olduğunu size anlatacağım. İbra olmadıktan sonra mahkeme kararıyla iki sene Galatasaray'ı yönetmeye devam ettiler. Genç Liseli kardeşlerimizin linç edilmesine sessiz kaldılar. Genel Kurul iradesini hiçe saydılar. Bedavaya aldık dedikleri Oğulcan Çağlayan transferinde neler yaşadık gördünüz. Bunlar divan kurulunda hadsiz bir şekilde aileme de hakaret ettiler.

Metin Öztürk, beni kayyum başkanı olmakla itham etmiştir. Galatasaray'ı hiç tanımadığını hiç bilmediğini ortaya koymakla beraber benim iyi niyetimi suiistimal etmiştir.

Daha bizim seçildiğimiz ilk zamanlarda, 'Mart ayında ibrasızlık, Mayıs ayında da seçim olur' demiş ve bu olağan genel kurulu kendi iktidar mücadelesi için oyun haline getirmiştir.

Ben taraftar olsam elbette Burak Elmas'ı ciddi anlamda eleştiririm. Taraftar, Galatasaray'ın geleceğiyle sorumlu değildir. Takımının şampiyon olmasını veya başarılı olmasını ister. Ama biz üyelerin böyle bakma lüksü yok maalesef.

Dursun Özbek'e desteğimin önemi yok. Mevcut iki başkan adayına oy vermeyeceğim. Pasquale Sensibile ve Domenec Torrent ile konuştuk, kimse bir takımda 4 ay çalışmak istemez. Olaylar bizim planlarımız dışında gelişti.

Domenec Torrent'in geldiği dönemde elinde sihirli değnek yoktu. İlk günden ithamlarla karşılaştı. Takımın baskı altında oynadığı, güvenini kaybettiği bir dönemdi. Lig ve kupa bitmişti. Ben onun futbol bilgisine, kültürüne hala inanıyorum. Biz bu 6 ayı geçiş dönemi olarak gördük.

Galatasaray popülarite için pahalı transferler yapmaz. Sportif Direktörümüz Pasquale, oluşturduğumuz stratejileri gelecek yönetime bırakacaktır. Onlar nasıl karar verir bilemem. Sonraki yönetim, lider yabancı oyuncularla bir takım kurma şansına sahip.

Gittiği gün şampanya patlatılacak bir insan nasıl başarılı olabilir? Tazminat olayı çok çirkinleştirildi. Bundan sonraki yönetim, Torrent'le görüşecektir. Torrent iyi hoca ve iyi bir insan.

Oyuncularımıza ilgi ve takip var ancak elimize ulaşan resmi bir teklif yok. Seçime kadar yönetim kurulu üyeleriyle birlikte herhangi bir transfer yapmama kararı aldık."